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Климкина высмеяли в соцсетях за слишком длинные джисны

Общество

Украинские политики плохо одеваются

Киев, 27 августа 2018, 19:09 — REGNUM  В социальных сетях пользователи обратили внимание на внешний вид министра иностранных дел Украины Павла Климкина, когда он выступал в оккупированной украинскими силовиками Авдеевке (Донецкая Народная Республика).

На фотографиях с мероприятия отчетливо видно, что джинсы, в которые одет Климкин, велики ему по крайней мере на один размер, а то и более.

Пользователи вспомнили, что ранее в крайне неопрятном внешнем виде неоднократно был замечен на публике президент Украины Петр Порошенко. Несколько раз также в неопрятном виде на официальных мероприятиях был замечен Михаил Саакашвили, который некоторое время был губернатором Одесской области.

Напомним, Климкин и украинские послы в иностранных государствах отправились в оккупированную Киевом часть Донбасса, где должно пройти совещание глав зарубежных дипломатических представительств.

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