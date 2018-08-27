Климкина высмеяли в соцсетях за слишком длинные джисны

Киев, , 19:09 — REGNUM В социальных сетях пользователи обратили внимание на внешний вид министра иностранных дел Украины Павла Климкина, когда он выступал в оккупированной украинскими силовиками Авдеевке (Донецкая Народная Республика).

На фотографиях с мероприятия отчетливо видно, что джинсы, в которые одет Климкин, велики ему по крайней мере на один размер, а то и более.

Пользователи вспомнили, что ранее в крайне неопрятном внешнем виде неоднократно был замечен на публике президент Украины Петр Порошенко. Несколько раз также в неопрятном виде на официальных мероприятиях был замечен Михаил Саакашвили, который некоторое время был губернатором Одесской области.

Напомним, Климкин и украинские послы в иностранных государствах отправились в оккупированную Киевом часть Донбасса, где должно пройти совещание глав зарубежных дипломатических представительств.