ОНФ запустит интерактивную карту водных ресурсов

Калуга, , 18:43 — REGNUM Лучшим среди социально значимых проектов, которые разработали участники молодежного форума «Рубеж» в Калужской области, признана интерактивная карта водных ресурсов. Она призвана улучшить экологическую обстановку в регионах и сделать водоемы чище. Эксперты Народного фронта доработают эту инициативу и помогут реализовать ее на федеральном уровне.

Участники форума «Рубеж», который в эти дни проводит «Молодежка ОНФ», подготовили социально важные проекты по 12 тематическим направлениям из нового «майского указа» президента. Эксперты ОНФ оценивали работу ребят по ряду критериев: насколько проект актуален, значим для большинства граждан, отвечает ли он задачам «суперуказа», как инициатива будет реализована в разных регионах страны и др.

Лучшим проектом стала интерактивная карта водных ресурсов, которая станет частью существующего ресурса ОНФ «Интерактивная карта свалок». Идея участников команды «Молодежки ОНФ» состоит в том, чтобы организовать контроль за выбросами малых и крупных предприятий, которые загрязняют водоемы. С помощью нового проекта жители смогут передавать сигналы о нарушениях, свидетелями которых стали: фиксировать факты сбрасывания предприятиями сточных вод в реки и озера и публиковать информацию на интерактивной карте. Предполагается, что она будет работать на базе «Интерактивной карты свалок» отдельным слоем. Такие геоинформационные ресурсы ОНФ уже успешно функционируют, доказав свою эффективность: это и «Интерактивная карта свалок», и «Карта убитых дорог» и др.

Все полученные сигналы активисты Народного фронта возьмут на контроль, в том числе обратятся в надзорные органы, организации независимой экологической экспертизы.

«Проект затрагивает много проблем, в том числе в сфере здравоохранения. Ведь загрязнение воды оказывает серьезное влияние на здоровье человека. Даже опосредованно, через пищевые продукты: домашний скот пьет воду из водоемов, а рыба попадает к нам на стол. Важно, что проект будет интерактивным. Человек, публикуя фотографию обнаруженного места загрязнения воды, будет знать, что последует отклик, и информация станет общеизвестна», — рассказал один из авторов проекта, участник команды «Молодежки ОНФ» из Кабардино-Балкарской Республики Ярослав Галинский.

В свою очередь, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов отметил, что данная тема всегда стоит в повестке Народного фронта. Напомним, президент страны и лидер ОНФ Владимир Путин поручил — к 2024 г. 99% граждан должны пользоваться соответствующей нормативам чистой питьевой водой.

«Проект-победитель призван решить проблему некачественной питьевой воды с помощью общественного контроля и последующего лабораторного анализа на объектах, которые загрязняют воду. В общедоступном режиме на интерактивной карте граждане смогут фиксировать случаи загрязнения водоемов. Думаю, что проект победил еще и потому, что ребята наиболее детально представили план реализации. То есть разъяснили, какие ресурсы будут задействованы, каких специалистов нужно привлекать и так далее. Проект позволит контролировать, в каких регионах не выполняется президентское поручение, сообщать об этом в надзорные органы и держать ситуацию на контроле, обсуждать с чиновниками и научным сообществом планы-графики по реконструкции очистных сооружений», — отметил Дмитрий Миронов.

В целом, участники форума «Рубеж» показали свою заинтересованность в общественно важных инициативах, гражданскую активность, отметили эксперты Народного фронта.

«Это мероприятие наглядно подтверждает, что каждый неравнодушный гражданин страны может создать социально значимый проект. И если он будет грамотно продуман и потенциально полезен максимальному числу людей, ОНФ поддержит его. Таким образом, у каждого есть возможность повлиять на улучшение жизни в стране. Все участники форума уже показали нам высокий уровень знаний и опыта в общественной деятельности. Надеюсь, что эти ребята сохранят свою активность и позитивный настрой и продолжат вносить свой вклад в развитие гражданского общества страны», — прокомментировал член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM форуму «Молодежки ОНФ» «Рубеж» проходит к Калужской области с 27 по 30 августа. На форум приехали более ста человек с активной жизненной позицией, заинтересованные в развитии своего региона и страны. Это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из всех субъектов РФ, которые уже принимали участие в мероприятиях «Молодежки ОНФ».

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