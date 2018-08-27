В Курганской области к 1 сентября не успели отремонтировать 15 школ

Курган, , 18:40 — REGNUM В Курганской области школьникам придется учиться в не отремонтированных школах. По информации региональных СМИ, к началу учебного года в Зауралье не успеют отремонтировать 15 школ. При этом директор департамента образования и науки региона Герман Хмелев заявил 27 августа корреспонденту ИА REGNUM, что это не помешает учебному процессу: все 495 школ откроются 1 сентября.

Как уточнили в пресс-службе правительства области, на капитальный ремонт 15 образовательных учреждений потратят 67,5 млн рублей из регионально бюджета, и еще 24,5 млн рублей — на обновление 17 спортзалов в сельских школах.

В Сафакулевской школе и школе поселка Канаши Шадринского района до сих пор идут работы по строительству новых корпусов.

Отметим, что в этом году за парты сядут 99 тысяч школьников, 10,5 из них — первоклассники.

Добавим, что в бюджете Курганской области предусмотрены расходы на образование в размере 8 687,6 млн рублей.