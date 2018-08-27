Актриса Нина Русланова выписана из больницы

Москва, , 18:33 — REGNUM Народная артистка России Нина Русланова выписана из больницы в Москве, куда она была доставлена на минувшей неделе. Об этом сообщила 27 августа дочь актрисы Олеся Рудакова.

«Нина Ивановна выписана из больницы, чувствует себя хорошо», — приводит её слова агентство «Москва».

Как отметила дочь актрисы, у семьи нет планов планов повторно обращаться к медикам.

Напомним, о госпитализации Нины Руслановой стало известно 23 августа. Сообщалось, что 72-летняя актриса проходит плановое обследование после операции на сердце.

Советская и российская актриса театра и кино известна по ролям почти в 150 фильмах, среди которых «Афоня», «Кин-дза-дза!», «Собачье сердце», «Зимняя вишня» и другие.

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