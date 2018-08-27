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В Челябинске построят экопарк

Общество

Подрядчик уже найден

Челябинск, 27 августа 2018, 18:28 — REGNUM  В Челябинске будет построен экопарк. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Подрядчик уже определён. Конкурс провёл городской парк имени А.С. Пушкина. Победу одержало ООО «АНТФ-Инвест». Экопарк займёт площадь в 52 гектара. Он будет расположен в границах улиц Хариса Юсупова, Бейвеля, Молдавской и 40-летия Побед.

До 31 августа подрядчик представит эскиз проекта. А к 31 октября от него ждут рабочей документации.

Отметим, цель создания парка заключается в том, чтобы сберечь зелёные насаждения столицы Южного Урала. В проекте заинтересованы областные власти. Губернатор Борис Дубровский в июне осмотрел площадку и пообещал поддерживать проект. Он будет реализован на условиях государственно-частного партнёрства.

А перед этим проект экопарка был одобрен жителями города в качестве одного из приоритетных. Голосование прошло 18 марта, в один день с выборами президента России.

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Городское благоустройство
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