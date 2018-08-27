Блогер Навальный отправлен под арест за нарушение закона о митингах

Москва, , 18:12 — REGNUM Тверской суд Москвы отправил оппозиционного блогера Алексея Навального под арест на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, ранее стало известно, что 25 августа Навальный был задержан в подъезде многоквартирного дома, в котором он проживает. Ему были предъявлены обвинения в повторном нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия. Речь идёт о массовой акции в конце января 2018 года.

Суд назначил ему 30 суток административного ареста.

Стоит отметить, что блогер Навальный регулярно нарушает законодательство о митингах и массовых мероприятиях и регулярно получает административные наказания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве в очередной раз задержан блогер Навальный