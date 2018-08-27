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Блогер Навальный отправлен под арест за нарушение закона о митингах

Общество

В который раз...

Москва, 27 августа 2018, 18:12 — REGNUM  Тверской суд Москвы отправил оппозиционного блогера Алексея Навального под арест на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, ранее стало известно, что 25 августа Навальный был задержан в подъезде многоквартирного дома, в котором он проживает. Ему были предъявлены обвинения в повторном нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия. Речь идёт о массовой акции в конце января 2018 года.

Суд назначил ему 30 суток административного ареста.

Стоит отметить, что блогер Навальный регулярно нарушает законодательство о митингах и массовых мероприятиях и регулярно получает административные наказания.

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Дела Алексея Навального
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