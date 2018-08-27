Дублер Дороги жизни появится в Ленобласти

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 18:16 — REGNUM Градостроительный совет Ленинградской области поддержал инициативу по строительству дороги «Северный транспортный обход поселка Романовка». Новая трасса будет проложена во Всеволожском районе Ленобласти в обход перегруженной Дороги жизни, сообщили 27 августа в пресс-службе областного правительства.

Как напоминает ИА REGNUM, автомобильная дорога А-128 «Санкт-Петербург — Всеволожск — Морье» (Дорога жизни) идет от Красногвардейского района Петербурга к Ладожскому озеру. Несколько лет назад ее основной участок, от Петербурга до Всеволожска, был реконструирован и расширен, но рост автомобильного трафика в этом направлении всё равно приводит к образованию дорожных заторов и повышению аварийности. Этому способствует масштабное жилищное строительство во Всеволожском районе и его популярность у дачников.

Проект трассы-дублера разработан по заказу Дирекции комплексного развития территории Ленинградской области. Он является одним из этапов формирования единой транспортной системы территорий, прилегающих к Санкт-Петербургу.

Новая дорога начнется от развязки на КАД Петербурга в створе Шафировского проспекта и закончится примыканием к Дороге жизни севернее деревни Проба. Будет предусмотрена перспектива ее примыкания к будущему северо-восточному обходу Санкт-Петербурга (КАД-2).

«Это будет скоростная магистраль непрерывного движения, которая значительно разгрузит Дорогу жизни от пробок», — заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.

Освобожденный от транзитного трафика участок Дороги жизни продолжит использоваться как центральная городская магистраль Всеволожска.

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