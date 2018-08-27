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В селе Туношна отметили день Ярославского района — фоторепортаж

Общество

День района отметили в новом парке

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В селе Туношна отметили день Ярославского района — фоторепортаж
Ярмарка

Ярославль, 27 августа 2018, 17:56 — REGNUM  В селе Туношна 25 августа прошло празднование Дня Ярославского муниципального района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Место проведения праздника было выбрано не случайно. В Туношне в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» в этом году разбит парк. В прошлом году была открыта новая школа — первая в Ярославской области за последние несколько лет. К первому сентября этого года школа была окончательно оснащена.

В рамках праздника в Туношне прошли конкурс колясок, соревнования по кикбоксингу, праздничный концерт и ярмарка. Основные гуляния были сконцентрированы в новом парке вокруг пруда, который скоро станет одной из визитных карточек Туношны.

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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