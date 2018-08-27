В Казахстане нарушения в сфере рекламы хотят объединить в одну статью КоАП

Астана, , 17:19 — REGNUM В Казахстане планируют объединить составы административных правонарушений, устанавливающих ответственность за рекламу отдельной продукции, работ или услуг, в одной статье КоАП. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе министерства юстиции.

В ведомстве уточнили, что соответствующий законопроект опубликован для публичного обсуждения. Проект документа направлен на совершенствование административного законодательства, а также гуманизацию КоАП.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в республике важно продолжить гуманизацию уголовного кодекса.