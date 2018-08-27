В Казахстане безответственных пациентов могут перевести на платное лечение

Астана, , 17:13 — REGNUM В Казахстане планируют отказывать в предоставлении бесплатной медицинской помощи пациентам, которые безответственно относятся к своему здоровью и пренебрегают советами врачей, сообщает 27 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Алексея Цоя.

«Если ему стало хуже, и он пренебрег советами врачей, то оплачивать все будет сам. Это один из элементов», — добавил Цой.

Он не исключил, что министерство может ввести меры поддержки людей, которые ответственно относятся к своему здоровью и отказываются от вредных привычек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Цой заявил, что минздрав Казахстана разрабатывает проект кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», в рамках которого выпускников медвузов обяжут отрабатывать три года.