Понедельник, 27 Августа 2018 года
18:06:01 МСК

В Казахстане безответственных пациентов могут перевести на платное лечение

Общество

Минздрав может ввести меры поддержки людей, которые ответственно относятся к своему здоровью

В Казахстане безответственных пациентов могут перевести на платное лечение
Оноре Домье. Два врача и смерть. 1869

Астана, 27 августа 2018, 17:13 — REGNUM  В Казахстане планируют отказывать в предоставлении бесплатной медицинской помощи пациентам, которые безответственно относятся к своему здоровью и пренебрегают советами врачей, сообщает 27 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Алексея Цоя.

«Если ему стало хуже, и он пренебрег советами врачей, то оплачивать все будет сам. Это один из элементов», — добавил Цой.

Он не исключил, что министерство может ввести меры поддержки людей, которые ответственно относятся к своему здоровью и отказываются от вредных привычек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Цой заявил, что минздрав Казахстана разрабатывает проект кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», в рамках которого выпускников медвузов обяжут отрабатывать три года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить