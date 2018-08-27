Тамбовский губернатор потребовал от чиновников наладить диалог с жителями

Тамбов, , 16:54 — REGNUM В Тамбовской области выросло число обращений жителей в органы власти. По итогам I полугодия количество обращений граждан выросло на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эта динамика объясняется «ростом доверия населения к результативности диалога с руководством региона», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Должностные лица обязаны оперативно реагировать на обращения граждан, а для обратной связи с населением необходимо использовать все имеющиеся каналы, включая страницы в социальных сетях. Сегодня, 27 августа, на оперативном совещании с участием губернатора Александра Никитина обсудили, как в регионе ведется работа в этом направлении.

За первые шесть месяцев этого года было подано в целом 4300 обращений, в том числе в устной форме и через интернет. Это более чем на 13% больше, чем было в I полугодии прошлого года. Основная тематика обращений касается таких вопросов, как социальное обслуживание, реконструкция и строительство дорог, улучшение жилищных условий. Наиболее эффективно показала себя работа сайта «Прямая линия Александра Никитина», который является одним из самых популярных информационных ресурсов в регионе. Губернатор отметил, что лично реагирует на каждое обращение, которое поступает к нему, в том числе через мессенджеры и социальные сети. Александр Никитин призвал руководителей органов власти и местного самоуправления приложить все необходимые усилия для решения проблем граждан.

«Если вы не сможете выстроить нормальный диалог с гражданами, проявить человеческую отзывчивость и профессиональные качества, то я сомневаюсь, что в чем-то другом вы сможете показать достойные результаты, в связи с чем может возникнуть и вопрос о соответствии занимаемой должности», — подчеркнул глава региона.

Александр Никитин проводит и личные приёмы граждан. В первом полугодии губернатор провел два личных приема и один — в приемной президента России. По их итогам были решены многие актуальные проблемы, в том числе восстановление водоснабжения в селе Новоалександровка Моршанского района и строительство дорог в микрорайоне Майском. Губернатор подчеркнул, что должностные лица также должны активно проводить общественные приемы и недопустимо, чтобы они делегировали свои полномочия подчиненным.