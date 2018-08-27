Понедельник, 27 Августа 2018 года
18:06:02 МСК

Минздрав Казахстана хочет обязать выпускников медвузов отрабатывать

Общество

Министерство разрабатывает концепцию проекта кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения»

Минздрав Казахстана хочет обязать выпускников медвузов отрабатывать
Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

Астана, 27 августа 2018, 17:08 — REGNUM  Выпускников медицинских вузов Казахстана, получивших образование за государственный счет, планируют обязать проходить отработку в регионах республики, сообщает 27 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя.

По его словам, министерство разрабатывает концепцию проекта кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». Трехлетнюю отработку планируется внедрить с 2019 года. Цой добавил, что министерство ведет диалог с местными органами власти для предоставления молодым специалистам жилья и подъемных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что ведомство планирует распределять выпускников из-за нехватки врачей в регионах.

Читайте ранее в этом сюжете: Выпускников медицинских вузов Казахстана планируют распределять

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить