Минздрав Казахстана хочет обязать выпускников медвузов отрабатывать

Астана, , 17:08 — REGNUM Выпускников медицинских вузов Казахстана, получивших образование за государственный счет, планируют обязать проходить отработку в регионах республики, сообщает 27 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя.

По его словам, министерство разрабатывает концепцию проекта кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». Трехлетнюю отработку планируется внедрить с 2019 года. Цой добавил, что министерство ведет диалог с местными органами власти для предоставления молодым специалистам жилья и подъемных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что ведомство планирует распределять выпускников из-за нехватки врачей в регионах.

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