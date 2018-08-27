Вознаграждения МВД помогут развить сотрудничество граждан с полицией

Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM Выплата вознаграждений гражданам за помощь следствию повысит число обращений в МВД, а такая форма поощрений поможет развить отношения сотрудничества граждан с правоохранительными органами, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 27 августа, ректор Восточно-Европейского Института психоанализа Михаил Решетников, комментируя вступление в силу приказа МВД о вознаграждениях.

Как сообщалось ранее, приказ МВД о выплате вознаграждений гражданам за помощь в расследованиях и задержании преступников вступил в силу с 27 августа. Выплаты могут составлять до нескольких миллионов рублей.

Вознаграждения от МВД, несомненно, увеличат число сообщений от граждан. Экономическая составляющая в этом вопросе очень важна. Можно вспомнить, что в ряде западных стран существует понятие «принуждения к честности». Подчиненный, который сообщает о нарушении закона со стороны начальника, становится первым претендентом на его место. Здесь тоже есть экономический аспект.

В нашем случае граждане могут оказывать вполне ощутимую помощь правоохранительным органам. Это может проявляться в самых разных ситуациях, начиная от сигналов о подозрительных предметах и заканчивая информацией о квартирах, в которых прописано по 150 человек.

У нас пока не сформированы отношения сотрудничества граждан с органами правопорядка. Многие по-прежнему смущаются понятием «стукачество». Но стукачество — это когда ты действуешь в интересах репрессивного государства против граждан. А когда ты помогаешь ловить преступников — это в общих интересах.