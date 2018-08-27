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В Казахстане планируют увеличить пропускную способность аэропорта Алма-Аты

Общество

В настоящее время международный аэропорт имеет пропускную способность в 1,6 тыс. пассажиров в час

В Казахстане планируют увеличить пропускную способность аэропорта Алма-Аты
Ольга Шматова © ИА Красная Весна
Аэропорт Алма-Аты

Алма-Ата, Казахстан, 27 августа 2018, 17:01 — REGNUM  В Казахстане работают над концепцией увеличения пропускной способности аэропорта Алма-Аты, заявил первый заместитель президента аэропорта Александр Гордеев. Об этом 27 августа сообщает агентство «КазТАГ».

По словам вице-президента, в настоящее время международный аэропорт имеет пропускную способность в 1,6 тыс. пассажиров в час. В часы пик действующей инфраструктуры воздушной гавани уже недостаточно. Гордеев добавил, что в ближайшие два года этот вопрос будет решен.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 сентября по 27 октября туркменская авиакомпания «Туркменистан» увеличит частоту авиарейсов Ашхабад — Алма-Ата. Воздушные власти Казахстана отмечают, что в осенний период ожидается повышение пассажирского потока между странами.

Читайте ранее в этом сюжете: Туркмения увеличит количество авиарейсов Ашхабад — Алма-Ата

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