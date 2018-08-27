СМИ: «На грузинском рынке появился местный героин»

Тбилиси, , 16:21 — REGNUM На грузинском черном рынке уже несколько месяцев активно распространяется героин местного производства, который в высокой дозе содержит продаваемое на наркопространстве вещество под назанием «сырец» или «мышьяк», пишет грузинская газета «Квирис палитра» («Палитра недели») в статье под названием «Следующий этап после марихуаны — героин».

По оценке специалистов, препарат высокотоксичен, крайне опасен для здоровья и вызывает привыкание уже с первого применения. Велик и риск его передозировки.

По информации заместителя генерального директора центра по предотвращению наркомании, начальника управления наркологической экспертизы Гури Менабдишвили, на этот раз на грузинском рынке распространяется препарат с невиданной доселе, очень высокой концентрацией героина, который реализаторы специально смешивают с мышьяком.

«Продавцы смешивают героин не только с мышьяком, но и с другими веществами, в том числе с психотропными препаратами. Мышьяку отдается предпочтение потому, что он похож на героин и вызывает сильное влечение — потребителю становится очень плохо, и он вынужден вновь сделать инъекцию. Это такое влечение, что человек пойдет на все ради дозы», — пояснил собеседник.

Еще один респондент издания профессор Джемал Джанашия связывает появление грузинского героина с декриминализацией другого, более слабого наркотика, марихуаны, и отмечает, что подобная «мера» обязательно приведет и к росту потребления в Грузии более сильных и тяжелых наркотиков.

По его же информации, в регионах Грузии уже открыто и широко выращивают коноплю, которую активно потребляют не только мужчины, но и женщины и при этом ссылаются на государство, которое такое потребление официально разрешило.

Ученый не согласен с мнением, что потребление марихуаны к наркомании не ведет.

«Двух мнений быть не может. Декриминализация каннабиса обязательно прроведет к росту потребления в Грузии более сильных наркотиков. Людям, которые привыкают к каннабису, в дальнейшем такого слабого вещества уже не хватает, организм их становится толерантным, не удовлетворяется слабым и переходит к более сильному. Следующий этап потребления марихуаны — героин», — констатировал Джанашия, по информации которого, 73% потребителей сильных наркотиков начинали именно с марихуаны.

Напомним, что ранее конституционный суд принял одно за другим два решения по иску представителей политической организации «Гирчи» и освободил потребителей марихуаны вначале от административной, а затем и от всех видов уголовной ответственности.

В ответ на эти решения международные правозащитные организации потребовали от грузинских властей смягчения карательного по отношению к наркоманам законодательства и освобождению от всех видов ответственности и потребителей других, более сильных наркотиков.