Вице-губернатора Петербурга просят остановить снос исторического флигеля

Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев просит вице-губернатора города Игоря Албина остановить снос исторического здания на Васильевском острове, связанного с именем художника Павла Филонова, а также привлечь к ответственности чиновников, согласовавших демонтаж постройки XVIII века. О письме депутата вице-губернатору сообщили ИА REGNUM 27 августа в региональном отделении партии «Справедливая Россия».

Как сообщили ранее в Санкт-Петербургском городском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), снос флигеля на улице Репина, 31, на Васильевском острове начался в минувшие выходные. В этом доме в начале XX века располагалась мастерская академика Льва Дмитриева-Кавказского, с посещения которой начался творческий путь Павла Филонова. Сейчас здание находится в пользовании НИИ Океанологии.

Алексей Ковалев напоминает, что после майского расширенного межфракционного совещания в городском парламенте по вопросу сохранения здания флигеля «Дома Долгоруковых» в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) направили «Заключение по анализу технических отчетов о состоянии дворовой части «Дома Долгоруковых», выполненное Анатолием Осокиным, заслуженным строителем РФ, доцентом СПбГАСУ.

Эксперт сделал вывод о возможности сохранения подлинных исторических конструкций дворовой части здания, которое можно отремонтировать и приспособить для современного использования.

В мае 2018 года градозащитники через суд потребовали провести независимую экспертизу состояния здания. Решение суда ожидалось в сентябре, однако уже в августе начался снос. Как считает депутат Ковалев, этому способствовало бездействие сотрудников КГИОП.

«Прошу Вас принять меры к приостановке работ по демонтажу здания, принять во внимание выводы заключения А. И. Осокина и содействовать проведению независимого технического обследования флигеля», — обратился парламентарий к Игорю Албину.

Он также предложил вице-губернатору рассмотреть вопрос о бездействии сотрудников КГИОП.

В свою очередь, депутат Борис Вишневский («Яблоко) призывает выдать предписание о немедленной приостановке работ по демонтажу исторического флигеля до получения выводов независимого технического обследования здания. Как сообщила пресс-служба петербургского «Яблока», депутат обратился к начальнику Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга Евгению Киму.

«Учитывая средовую ценность постройки XVIII века и доводы специалистов-строителей и представителей ВООПИиК, считаю необходимым перепроверить выводы технического заключения и провести независимое техническое обследование здания в рамках административного дела в Куйбышевском районном суде», — говорится в письме депутата.

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