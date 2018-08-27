«Соколы России» получат ордена «За заслуги перед Хакасией»

Абакан, , 15:33 — REGNUM Четыре пилота, выступивших в Хакасии 26 августа в составе авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил РФ «Соколы России», удостоены высшей государственной награды республики. Как сообщили ИА REGNUM 27 августа в правительстве Хакасии, пилоты получат ордена «За заслуги перед Хакасией».

За выступлением лётчиков Дениса Половко, Андрея Сорокина, Юрия Спрядышева и Александра Гостева, возглавлявшего авиагруппу, следили несколько десятков тысяч жителей Хакасии. «Соколы России» исполнили на истребителях Су-35С и Су-30СМ элементы высшего пилотажа: роспуск «тюльпан», «бочку», «петлю Нестерова», «колокол» и другие.

Вручать ордена пилотам глава Хакасии Виктор Зимин будет 28 августа.

«Вклад «Соколов» в совершенствование боевой подготовки лётчиков, популяризацию российских военных самолётов и создание позитивного образа Вооружённых сил Российской Федерации — поистине неоценим», — написал Зимин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Добавим, эмоциями от вступления лётчиков жители Хакасии делятся в соцсетях. В основном эмоции положительные, но есть и критика, адресованная организаторам мероприятия.

«К «Соколам» претензий нет, всё красиво, завораживающе, а вот к властям Хакасии… Можно было бы площадку перенести, например, на ипподром, ничего не видно из-за деревьев и зданий, пришлось бегать в разные стороны площади, чтобы посмотреть шоу», — комментирует подписчик городского паблика «АБК — город Абакан».