Мэр Ташкента попросил журналистов не касаться «негативных точек»

Ташкент, , 15:28 — REGNUM Хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев попросил представителей СМИ больше не искать «негативные точки», а работать вместе с администрацией города, сообщает 27 августа издание Kun.uz.

Глава города заявил, что все проблемы сразу не решить. Артыкходжаев пожаловался на свой загруженный и неспокойный график и призвал журналистов работать совместно.

«Дайте мне идеи, как будем дальше вести себя, чтобы принести пользу нашему народу, и он был доволен», — сказал хоким Ташкента.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии пообещало выделить Узбекистану €30 тыс. на развитие СМИ.

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