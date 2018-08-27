В ЕГЭ по русскому языку добавят одно задание

Москва, , 15:22 — REGNUM Разработчики единого госэкзамена (ЕГЭ) намерены дополнить обязательный экзамен по русскому языку новым заданием. Об этом сообщает 27 августа пресс-служба Рособрнадзора.

Отмечается, что проект документа разработан Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ). Новое задание ЕГЭ по русскому языку войдет в экзамен под 21-м номером. С его помощью будет проверяться умение школьника проводить пунктуационный анализ текста. Всего заданий ЕГЭ по русскому будет 27.

Также сообщается, что в ЕГЭ по литературе будут уточнены критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), порядка 77% граждан России считают, что после введения единого госэкзамена качество знаний школьников ухудшилось.

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