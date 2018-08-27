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Кириенко рассказал о перерождении молодёжного форума «Таврида»

Общество

Мероприятие останется в Крыму, но сменит формат и обстановку

Кириенко рассказал о перерождении молодёжного форума «Таврида»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Симферополь, 27 августа 2018, 15:16 — REGNUM  В 2019 году Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида» продолжит своё существование в Крыму, однако в другом месте и с другими условиями проведения. Об этом участникам форума 27 августа сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Года добровольца, он также предложил «подумать о создании круглогодичного форума для творческой молодёжи и крупного фестиваля, который бы объединял все направления и смены».

Напомним, «Таврида» в 2018 году проходит с 16 июля по 31 августа в формате шести смен, в которых принимают участие более трех тысяч молодых представителей культуры и искусства из всех регионов России. В этом году организаторы — Роскультцентр при поддержке Росмолодёжи — удивили новым форматом мотивационной сессии, когда участники рассказывают коллегам свои истории успеха, на личном примере показывая, как вывести свою деятельность на новый уровень.

Читайте развитие сюжета: Кириенко: государство расширяет возможности для самореализации

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Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида»
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