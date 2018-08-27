Сделай сам: Полтавченко предложил создать новый корабль для «Алых парусов»

Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко предложил построить парусное судно «Санкт-Петербург», которое в будущем могло бы стать главным «действующим лицом» на ежегодном празднике выпускников «Алые паруса». К постройке судна планируется привлечь самих выпускников.

Свое предложение Полтавченко обнародовал на заседании городского педсовета 27 августа, сообщает «Фонтанка». Судно может быть построено на одной из петербургских верфей к 2023 году, когда будет отмечаться 320-летие Санкт-Петербурга. Стоимость проекта пока неизвестна.

Градоначальник особо подчеркнул, что в строительстве корабля могут принять участие учащиеся старших классов школ и профильных профессиональных колледжей и училищ.

«Чудеса надо делать своими руками. Эта фраза наполнится новыми смыслами, когда мы увидим корабль белой ночью под алыми парусами», — сказал Полтавченко.

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Как отмечает ИА REGNUM, в настоящее время в празднике «Алые паруса» ежегодно участвует шведский бриг Tre Kronor of Stockholm. В разные годы во время «Алых парусов» главную роль в ходе праздника исполняли фрегат «Штандарт», парусник «Мир», учебное парусное судно «Юный Балтиец». Последнее собирались вновь привлечь к участию в празднике, но это не совпало с планами учебного судна.