Володарскому мосту в Петербурге назначили комплексное обследование

Санкт-Петербург, 27 августа 2018, 14:57 — REGNUM Володарский мост через Неву в ближайшее время ждет комплексное оперативное обследование конструкций и механизмов разводного пролета. Такое решение было принято по итогам совещания, созванного в связи с ЧП на мосту вечером 25 августа, сообщает сегодня, 27 августа, петербургский «Мостотрест».
В совещании участвовали специалисты по разводным мостам из Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС), а также представители проектных организаций.
Обследование будут проводить специалисты ПГУПС, его целью должна стать объективная оценка сложившейся ситуации. Сроки обследования уточняются.
«В настоящее время Володарский мост осуществляет пропуск транспорта и пешеходов в штатном режиме, система гидравлики и электрооборудования полностью исправна», — подчеркивают в «Мостотресте».
Напомним, в самопроизвольно приподнявшийся примерно на 20 сантиметров ращзводной пролет моста врезались два легковых автомобиля и маршрутка. С места ДТП в больницу отправили троих человек, один из них получил тяжелые травмы.
По данным «Мостотреста», на мосту выявлены ненормативные динамические нагрузки, которые привели к кратковременному поднятию «клюва» разводного пролета. Источник нагрузок выясняется.
Органы СКР по Петербургу проводят доследственную проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.
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