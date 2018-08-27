Спасатели предупредили о 30-градусной жаре в Москве

Москва, , 15:11 — REGNUM Сегодня, 27 августа, днем в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до +31 градуса, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по столице.

В связи с этим спасатели рекомендуют жителям и гостям Москвы быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, а также пить больше воды.

Напомним, по данным синоптиков, последняя неделя августа в Москве будет преимущественно тёплой и без осадков. В дневные часы воздух будет прогреваться до +26…+30°, что выше климатической нормы. Останется высокой температура и в первые дни осени — до 27 градусов.

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