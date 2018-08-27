Понедельник, 27 Августа 2018 года
16:33:52 МСК

Спасатели предупредили о 30-градусной жаре в Москве

Общество

В МЧС рекомендовали жителям и гостям столицы быть осторожными и избегать перегрева

Москва, 27 августа 2018, 15:11 — REGNUM  Сегодня, 27 августа, днем в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до +31 градуса, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по столице.

В связи с этим спасатели рекомендуют жителям и гостям Москвы быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, а также пить больше воды.

Напомним, по данным синоптиков, последняя неделя августа в Москве будет преимущественно тёплой и без осадков. В дневные часы воздух будет прогреваться до +26…+30°, что выше климатической нормы. Останется высокой температура и в первые дни осени — до 27 градусов.

Читайте также: Начало осени в Москве будет сухим и тёплым

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Жара, засуха
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить