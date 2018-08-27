В программе Молодежного дня ВЭФ примут участие 500 лидеров Дальнего Востока

Владивосток, , 14:52 — REGNUM Лекторий Молодежного дня IV Восточного экономического форума (ВЭФ) планируют посетить 500 молодых лидеров со всего Дальнего Востока. Мероприятие состоится 11 сентября в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), сообщает пресс-служба вуза.

«Молодежная площадка ВЭФ станет местом диалога о высоких технологиях и предпринимательстве между молодежью и представителями крупного бизнеса и экспертного сообщества», — пояснила заместитель проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ Елена Харисова.

По ее словам, студенты смогут погрузиться в «повестку будущего» и перенять опыт у руководителей ведущих компаний, а также представить свои идеи и проекты. Отмечается, что мероприятие соберет лучших представителей, достигших успехов в науке, творчестве, спорте, педагогике, IT-сфере и политике, участников молодежных проектов, резидентов технопарков «Сколково» и «Русский». Свои выступления спикеры посвятят глобальным технологическим трендам и трансферу научных достижений в бизнес.

Напомним, ВЭФ-2018 стартует 11 сентября с Молодежного дня. Главной темой мероприятие технологическое предпринимательство и его роль в ускоренном развитии экономики Дальнего Востока.

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