В Оренбурге выпустили дневники с портретом мэра, который находится в СИЗО

Оренбург, , 14:52 — REGNUM В Оренбурге к началу учебного года выпустили школьные дневники с портретом и обращением мэра Евгения Арапова. Однако сам глава города сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки. Родители школьников не понимают, что делать с дневниками.

В своём обращении Евгений Арапов напутствует школьников хорошо учиться, не лениться и достигать поставленных целей.

«Как дом складывается из множества кирпичиков, так и человек становится профессионалом в своём деле, духовно богатой личностью, шаг за шагом осваивая те знания и умения, которые получает сначала в школе, а потом в университете. Не ленись! Учись ставить перед собой цели и достигать их», — написано под портретом мэра Оренбурга.

Фотографию необычного дневника с фотографией Арапова на первой странице выложил в своём Facebook активист Владимир Тишин.

https://www.facebook.com/VVTishin/posts/2211385738903895

«Папа, а что это за дядя у меня на дневнике? Это, сынок, Арапов. Он научит тебя всему, что знает и умеет сам. Какая идиотская дурь — печатать портреты наёмных менеджеров на дневниках первоклашек. Изъять бы сейчас весь тираж и взыскать убытки с того, кто подписывал в печать», — пишет Тишин.

Фотографии дневника также выложили участники группы «Оренбург онлайн» во «ВКонтакте». Оказалось, что дневники изготовили еще в конце прошлого учебного года, когда мэр не был в СИЗО. Теперь же родители школьников не понимают, что делать со страницей, на которой изображена его фотография — заклеить или вырвать?

Пользователи предложили выкинуть дневник, так как у него «плохая аура», а кто-то и вовсе решил нарисовать на фотографии Арапова решетку, чтобы она соответствовала действительности. Другие юзеры отметили, что пока не будет решения суда, можно оставить дневник в покое. Впрочем, оказалось, что в некоторых школах уже запретили такие дневники, поэтому родителям срочно пришлось заказывать другие. В комментариях к записи всплыла еще одна подробность: некоторые родители признались, что их заставили купить дневники в Араповым, а не просто выдали в школе.

В итоге выяснилось, что администрация города не имеет никакого отношения к дневникам, а их печать — частная инициатива.

«Мы денег на это не закладываем в бюджете. Бизнесмен выходит на родителей и предлагает эти дневники, они могут скооперироваться и напечатать тираж. Мы не располагаем данными о тираже», — цитирует Знак.com начальника управления по информационной политике администрации Оренбурга Ольгу Лопатинскую.

Журналисты выяснили, что дневники печатал предприниматель Владимир Ухов. Такие же он делал для школьников в Чите, Самаре, Воронеже и Тамбове. Ухов подтвердил, что это его товар, однако что теперь делать с ним, не рассказал.

Напомним, 14 августа мэра Оренбурга Евгения Арапова задержали по подозрению в получении взятки. Следствие полагает, что вместе со своим заместителем Геннадием Борисовым, который был арестован на днях, мэр получил 600 тыс. рублей от генерального директора одной из коммерческих организаций «за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города». Суд избрал меру пресечения для Арапова — его отправили в СИЗО, где мэр пробудет до 14 октября. Следователи также выясняют, откуда в рабочем кабинете Арапова взялись более 4 млн рублей.

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