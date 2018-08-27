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В немецком Хемнице произошли волнения после гибели мужчины от рук мигрантов

Общество

Местные жители спонтанно вышли на улицы в знак протеста против засилья мигрантов

Хемниц, Германия, 27 августа 2018, 14:48 — REGNUM  В немецком городе Хемниц произошли волнения после убийства местного жителя мигрантами, передает немецкий телеканал N-TV.

В ночь на 26 августа в местной больнице скончался 35-летний мужчина, получивший ножевые ранения в ссоре с двумя молодыми мигрантами. Кроме того, также с ножевыми ранениями госпитализированы еще двое мужчин 33 и 38 лет.

Днем и вечером 26 августа возмущенные жители вышли на улицы Хемница на несанкционированную демонстрацию против преступлений, совершаемых мигрантами. Через центр города прошли около 800 человек, вступая в перепалки и стычки с полицией. Федеральное правительство жестко прокомментировало события в городе.

«Такие беспорядки, преследования людей разной внешности, другого происхождения или попытки распространения ненависти на улицах мы не принимаем, — заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт. — Не должно быть никакого самосуда».

Немецкие государственные средства массовой информации назвали вышедших на митинг жителей Хемница «хулиганами» и «правыми экстремистами», а левые политики — «нацистами всех мастей».

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Политическая жизнь Германии
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