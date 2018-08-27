В Абакане прошла акция «Военная служба по контракту — твой выбор»

Абакан, , 14:38 — REGNUM Авиашоу, высадка десанта и выставка военной техники. В Абакане Министерство обороны провело акцию «Военная служба по контракту — твой выбор», передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Более 25 тысяч человек собрались на Первомайской площади столицы Хакасии. Здесь также расположены пункты, где желающие могли узнать, как служат контрактники. Военнослужащие подготовили для зрителей авиашоу. Десантники прыгали с парашютами с большой высоты. А группа «Соколы России» показала фигуры высшего пилотажа на истребителях пятого поколения Су-35.

«Интересно очень, молодцы, так слаженно летали, очень понравилось, — сказал зритель. — Это круто очень, впечатляет. Такого нигде не увидишь, только вот — первый раз хотя, но великолепно».

После авиашоу в призывные пункты с вопросами о контрактной военной службе обратились 2,5 тысячи человек. А более 200 жителей Хакасии написали заявления о приеме в армию.