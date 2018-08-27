Орловских главврачей поймали на сокрытии доходов

Орел, , 14:28 — REGNUM Руководители сразу нескольких учреждений здравоохранения Орловской области нарушили требования антикоррупционного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона 27 августа.

В числе нарушителей — руководители БУЗ ОО «Болховская ЦРБ», БУЗ ОО «Поликлиника №1», БУЗ ОО «Родильный дом», БУЗ ОО «Новосильская ЦРБ», БУЗ ОО «Детская стоматологическая поликлиника», БУЗ ОО «Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер», а также директор БУЗ ОО «Орловская научная медицинская библиотека» и начальник БУЗ ОО «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы». По данным прокуроров, в справках о доходах и имуществе руководители медучреждений указывали недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера — своих и супругов. Прокуроры, в частности, обнаружили, что руководители учреждений «забывали» указать в справках объекты недвижимости, счета в банках.

По итогам проведенной проверки руководителю департамента здравоохранения Орловской области внесено представление — именно департамент обязан контролировать достоверность сведений, указанных в справках. Представление уже рассмотрено, главные врачи учреждений здравоохранения привлечены к дисциплинарной ответственности.

Отметим, что глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин буквально десять дней назад отчитывался об организации представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководством организаций медучреждений перед губернатором. Отмечалось, что в 2018 году о доходах отчитались 48 глав медучреждений и предприятий. Все документы прошли первичную оценку и детальный анализ, сообщала тогда пресс-служба облправительства.