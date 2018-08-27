В Узбекистане планируют разрешить продавать алкоголь в 200 м от школы

Ташкент, , 14:18 — REGNUM В Узбекистане планируют разрешить реализацию алкогольной и табачной продукции на расстоянии от 200 метров от образовательных, спортивных и религиозных учреждений. Об этом сказано в соответствующем проекте постановления президента, опубликованном 26 августа на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов Узбекистана.

В случае принятия документа товарные точки с сигаретами и алкоголем приблизятся к школам на 300 метров — в настоящее время это расстояние составляет 500 метров. В первоначальной версии проекта расстояние предлагалось сократить до 100 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Узбекистане был опубликован законопроект, который предлагает ввести ограничение на продажу алкогольной продукции с 21:00 до 09:00.

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