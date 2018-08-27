Путин выразил соболезнования в связи со смертью легенды «Спартака»

Москва, , 13:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью ветерана московского «Спартака» и олимпийского чемпиона Алексея Парамонова. Глава государства отметил, что упорный труд, огромную работоспособности и силу воли, которые всегда стояли за успехами и достижениями футболиста.

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«Алексей Александрович был и навсегда останется настоящей легендой отечественного спорта, кумиром многих поколений любителей футбола, болельщиков клуба «Спартак», — говорится в телеграмме с соболезнованиями.

Владимир Путин добавил, что «требовательным отношением к себе, преданностью избранному делу, настроем на победу» Парамонов неизменно заряжал товарищей по команде, воспитывал эти качества в учениках.

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Как сообщало ИА REGNUM, именитый спортсмен, футболист московского «Спартака», олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Алексей Парамонов скончался 24 августа на 94-м году жизни. Сегодня, 27 августа, в манеже футбольной академии «Спартака» прошла церемония прощания с футболистом. Похоронят Алексея Парамонова на Ваганьковском кладбище.

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