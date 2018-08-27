Бизнес или безопасность: проезд детей на старых автобусах вновь отложен

Москва, , 15:18 — REGNUM Правительство России в очередной раз отложило введение возрастного ценза для «детских» автобусов — на этот раз запрет на перевозку детей автобусами старше 10 лет должен вступить в силу в 2020 году. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель генерального директора Мосгортура Дмитрий Сорокин, в первую очередь, это связано с неготовностью российского туристического рынка перевозить детей на автобусах младше 10 лет. Он отметил, что даже к 2020 году закупка новых автобусов для детских перевозок в регионах будет проблематичной.

«Автобусные парки за пределами Москвы и Санкт-Петербурга в принципе не многочисленны, а автобусов не старше 10 лет в регионах единицы. На данный момент не создано еще ни одного инструмента, который позволял бы в каждом регионе России осуществлять детские перевозки без нарушений по новому закону», — считает Сорокин.

По его мнению, один из вариантов изменения ситуации — создание государственной компании, которая будет курировать в каждом регионе организацию детских перевозок. Тогда все заявки и оплаты будут проходить через неё, включая взаимодействие с транспортными службами. Кроме того, можно рассмотреть вариант с созданием специальных условий для компаний на покупку новых автобусов, так как сейчас бизнес не станет закупать новые автобусы именно под перевозку детей по причине их неокупаемости.

Отметим, речь идёт о внесении изменений в пункт три постановления правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами». Его вступление в силу переносят уже в восьмой раз. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев 8 августа 2018 года.

«Введение этого пункта ведёт к значительному удорожанию стоимости услуг перевозки и сокращению числа игроков на туристическом рынке, способных соответствовать данному условию. Бизнесу в принципе не интересны детские перевозки, они на них не зарабатывают. Это очень дорого, сложно и неликвидно: работать со взрослыми получается в несколько раз выгоднее. И «возрастной» запрет в данном контексте просто даст новый повод компаниям уйти с рынка», — подчеркнул Сорокин.

Он отметил, что весной 2018 года возрастной ценз утвердили для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, остальным регионам дали отсрочку до 2019 года. Однако этого оказалось недостаточно для решения проблемы — на рынке наблюдается острый дефицит автобусов, соответствующих новым критериям. Сейчас большинство игроков туристического рынка пытаются убедить правительство, что безопасность транспортного средства зависит не только от периода износа, но и от качественных характеристик, производителя и метода использования.

«В прошлой редакции постановления в этих регионах запрещалось использовать автобусы до 5 тонн, если их возраст превышает 10 лет. Со дня вступления в силу новых поправок это требование больше действовать не будет, хотя фактически больше месяца перевозчики и организаторы отдыха должны были его выполнять», — пояснил Сорокин.

По его мнению, выполнить условия закона к 2020 смогут перевозчики в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях. Большинство автобусных компаний уже сейчас переориентировалось на «молодые» автобусы. В числе прочего, этому способствуют крупные международные мероприятия. Так, в период проведения чемпионата мира по футболу использовались исключительно «молодые» автобусы.

«Например, для того, чтобы доставить детей в московские аэропорты и обратно, мы используем аэроэкспрессы. В отличие от автобусов они не зависят от трафика и следуют точно по расписанию. Однако если речь идёт об отдыхе в Подмосковье или организации экскурсий, мы привлекаем автобусы, моложе 10 лет. Это обязательное условие всех договоров с перевозчиками», — подчеркнул Сорокин.

Он также сообщил, что летом 2018 года Мосгортур впервые привлёк специализированный транспорт для перевозки детей с инвалидностью.

Как сообщало ИА REGNUM, вместо запрета на перевозку детей в автобусах старше 10 лет в России предложили стимулировать туристический бизнес закупать соответствующий транспорт по льготным программам.

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