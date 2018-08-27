Путин пообещал горняку из Кузбасса помочь с расселением ветхого дома

Кемерово, , 13:42 — REGNUM Житель Кемеровской области получил надежду на скорейшее решение квартирной проблемы. С просьбой помочь расселить своих родственников из аварийного дома 1847 года постройки рабочий угольного разреза «Черниговец» обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время его посещения горно-промышленного комплекса.

Мужчина рассказал, что при расселении дома не хватило двух квартир. В свою очередь российский лидер заверил, что «две квартиры — это не такая большая проблема для Кемеровской области». Путин отметил, что нынешнему руководству региона удалось полностью расчистить баланс Кемеровской области, на сегодняшний день он не обременен долгами перед финансовыми банковскими учреждениями.

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Практически решить свою жилищную проблему удалось и ещё одному рабочему. 21-летнйи молодой человек, оставшийся в детстве без родителей, до сих пор не получил положенной квартиры от государства. Врио губернатора Сергей Цивилёв взял контактные данные рабочего и пообещал решить квартирный вопрос.

На встрече с рабочими Владимир Путин заявил, что программа расселения ветхого и аварийного жилья будет продолжена.

«Мы эту программу будем продолжать. Кемерово один из тех регионов, где это проблема большая. Расселили достаточно много аварийного жилья, но мы будем продолжать», — отметил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 августа, президент РФ Владимир Путин находится в Кемеровской области с рабочей поездкой. В регионе глава государства заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, ознакомится с работой горно-промышленного комплекса «Черниговец», а также встретится с врио губернатора региона Сергеем Цивилёвым.

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