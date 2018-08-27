В Чешской Шумаве в ночь на 27 августа ударили рекордные морозы

Прага, , 13:41 — REGNUM По данным Чешского гидрометеорологического института, в ночь на 27 августа в южной Чехии была зафиксирована рекордно низкие — 7 °C. Об этом сообщает чешский портал Meteopress.

Отмечается, что рекордно низкие температуры были зафиксированы на большей части страны, однако в южной Чехии, в районе Шумава, столбики термометров показали до — 7 °C. Такое похолодание может быть связано со стремительным перемещанием воздуха из полярных широт, отметили синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в Доволенском районе Новосибирской области выпал крупный град, были зафиксированы градины размером с куриное яйцо. Разгул стихии продолжался более получаса, в некоторых местах ледяные осколки покрыли землю слоем в десять сантиметров.

Читайте также: В одном из районов Новосибирской области выпал град размером с куриное яйцо