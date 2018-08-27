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Пенсионера из Иркутской области удалось спасти благодаря снимкам из космоса

Общество

На актуальных снимках были показаны новые дороги и тропинки, которые облегчили передвижение в тайге

Пенсионера из Иркутской области удалось спасти благодаря снимкам из космоса
Иллюстрация: Russianspacesystems.ru
Спутник

Москва, 27 августа 2018, 13:30 — REGNUM  Волонтерам поисково-спасательного отряда удалось спасти 78-летнего пенсионера, затерявшегося в лесах Иркутской области, благодаря космическим снимкам, предоставленным компанией «Терра Тех» (структура холдинга «Российские космические системы», входит в госкорпорацию «Роскосмос»), сообщает 27 августа пресс-служба предприятия.

«На снимке мы увидели много новых дорог и тропинок, которые не были указаны на обычных картах. Снимок из космоса значительно облегчил наше передвижение по лесу и повысил эффективность поисково-спасательной операции», — прокомментировал результат работы координатор организации «Лиза Алерт» Олег Леонов.

Пожилой мужчина пропал еще 5 августа. В течение 12 дней волонтеры отряда пытались его найти по имеющимся у них картам, однако работа не принесла результата. После обращения в «Терра Тех» поисковикам были предоставлены актуальные изображения участков тайги, которые помогли своевременно обнаружить потерявшегося человека.

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