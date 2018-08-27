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Байкеры установят в Узбекистане инновационные устройства

Общество

Участники акции будут останавливаться в населенных пунктах и устанавливать инновационные технические устройства

Байкеры установят в Узбекистане инновационные устройства
skeeze
Солнечные батареи

Ташкент, 27 августа 2018, 13:34 — REGNUM  Инновационное ралли с участием более 500 мотоциклистов пройдет через территорию Узбекистана, сообщает 27 августа издание «Народное слово» со ссылкой на государственный комитет республики по развитию туризма.

Глава ведомства Бахтиёр Умаров обсудил проведение международного ралли с главой компании Innovation rally on Silk road Филлипом Райнишем. В рамках акции байкеры планируют проехать через Европу в Туркестан.

Участники акции будут останавливаться в населенных пунктах и устанавливать инновационные технические устройства, в том числе солнечные батареи, очистители воды, воздуха и другую технику.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании в регионах республики центров инновационных идей, разработок и технологий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане появятся центры инновационных идей

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