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В Москве простились с ветераном «Спартака» Алексеем Парамоновым

Общество

Футболист скончался на 94 году жизни

В Москве простились с ветераном «Спартака» Алексеем Парамоновым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Венок

Москва, 27 августа 2018, 13:22 — REGNUM  В Москве в последний путь проводили ветерана футбольного клуба «Спартак» Алексея Парамонова. Церемония прощания прошла сегодня, 27 августа, в манеже футбольной академии. На ней присутствовали руководители российского футбола, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, прославленные ветераны и действующие игроки футбольного клуба.

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Алексей Парамонов будет похоронен на Ваганьковском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, четырёхкратный чемпион СССР в составе «Спартака» и победитель Олимпиады-56 в составе сборной страны Алексей Парамонов скончался 24 августа на 94-м году жизни.

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