В Бурятии в третью смену будут учиться около 1200 школьников

Улан-Удэ, , 13:19 — REGNUM В Бурятии 1 сентября за школьные парты сядут порядка 142 тысяч детей. Из них около 1200 школьников будут обучаться в третью смену.

«Обучение в третью смену мы прогнозируем в девяти школах республики. В Улан-Удэ это школы №25, 44, 54 и 8. В Иволгинском районе это школы в Поселье и в поселке Нижняя Иволга, в Тарбагатайском районе это школа в Нижнем Саянтуе, в Заиграевском районе — школа в Тальцах и в Тункинском районе — Аршанская средняя школа», — цитирует министра образования и науки Бурятии Баира Жалсанова «Восток-Телеинформ».

Напомним, ранее глава Бурятии Алексей Цыденов назвал ликвидацию третьей смены в школах региона одной из главный задач.

«Это недопустимо», — сказал руководитель региона про обучение в третью смену.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 27 июня 2018 года состоялась встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с Алексеем Цыденовым. По итогам этой встречи Медведев поручил в кратчайшие сроки ликвидировать третью смену в школах региона.

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Добавим, в настоящее время в городе Улан-Удэ насчитывается 55 школ. Из них 92% работают в две смены, 8% — в три смены. В 2014 году количество учащихся городских школ составляло 50 128 человек, в 2017−18 учебном году — 58 713 человек.

В 2019 году в Бурятии планируют начать строительство четырёх школ. Цыденов отметил, что проектирование зданий начнётся уже в 2018 году.

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