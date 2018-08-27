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В Узбекистане модернизировали более 100 км железных дорог

Общество

В настоящее время на участке проходят технические испытания

В Узбекистане модернизировали более 100 км железных дорог
Иван Шилов © ИА REGNUM
Железная дорога

Ташкент, 27 августа 2018, 13:19 — REGNUM  Специалисты АО «Узбекистанские железные дороги» завершили реконструкцию и электрификацию участка Карши — Китаб протяженностью 124 км, сообщает 27 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на компанию.

Проект по модернизации участка был инициирован президентом республики Шавкатом Мирзиеёвым. Вдоль железнодорожной линии установлено специальное ограждение, построены тяговая подстанция, новые вокзалы, два моста и 20 искусственных сооружений. В настоящее время на участке проходят технические испытания.

Напомним, в начале июля в АО «Узбекистанские железные дороги» сообщили, что компания планирует инвестировать $20 млн в развитие сортировочной железнодорожной станции «Чукурсай», на базе которой будет создан логистический центр.

Читайте ранее в этом сюжете: «Узбекские железные дороги» создадут под Ташкентом логистический центр

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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