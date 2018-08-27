Память сенатора Джона Маккейна почтили во Вьетнаме

Ханой, , 13:10 — REGNUM Во Вьетнаме граждане страны отдали дань памяти скончавшегося американского сенатора-республиканца Джона Маккейна, сообщает CBS News. В Ханое люди принесли цветы к посольству США.

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Бывшие президенты США высказались в связи со смертью Джона Маккейна

Также сочувствующие посетили памятник, установленный на месте приземления Маккейна в 1967 году после того, как его самолёт был сбит.

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В плену во Вьетнаме он пробыл пять лет. Освободили Джона Маккейна в 1973 году после завершения войны и подписания мирного соглашения.

https://twitter.com/CBSNews/status/1034013675311562752

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года от рака мозга. Незадолго до смерти он принял решение прекратить терапию из-за необратимого течения болезни. Панихида по Джону Маккейну пройдёт 30 августа в городской баптистской церкви. Похороны политика состоятся 2 сентября. Белый дом на траурной церемонии представит вице-президент Майкл Пенс. Также выступят бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш — младший. А вот действующего главу Белого дома Дональда Трампа на похороны не пригласили.

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