Падение кровли в арке Главного штаба в Петербурге: возбуждено дело

Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM За обрушение временных деревянных конструкций на людей со здания Главного штаба в центре Петербурга виновные будут привлечены к уголовной ответственнности.

Как сообщили 27 августа в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, по результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

За это преступление предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы и другие санкции.

Как установлено в ходе доследствнной проверки, 21 августа 2018 года из-за сильного порыва ветра обрушилась временная кровля со здания, расположенного в доме 10 на Дворцовой площади. Деревянные конструкции упали на прохожих.

«Травмы различной степени тяжести получили два мужчины и 15-летняя школьница, которые были госпитализированы в медицинское учреждение», — напомнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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Как сообщали СМИ, 15-летняя школьница, получившая травмы позвоночника, живота и переломы, была доставлена в больницу в тяжелом состоянии и прооперирована. Врачи надеются, что смогут сохранить ей подвижность после тяжелого перелома.

Еще один пострадавший — турист из Италии — проходит лечение. Местный житель уже выписан из больницы.

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