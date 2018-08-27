За фисташки и отсутствие похмелья: в соцсетях хором восхваляют Собянина

Москва, , 12:37 — REGNUM Пользователи Twitter начали придумывать поводы, чтобы выразить признательность мэру Москвы Сергею Собянину за его деятельность по улучшению жизни горожан. Его благодарят не только за благоустройство города, но даже за солнечный день или отсутствие нераскрывшихся фисташек. Вероятно, так в соцсети отреагировали на резкое увеличение агитации за Собянина перед выборами мэра Москвы.

Своеобразный флешмоб запустил пользователь «Никотинка с Бровями». В своём микроблоге он поблагодарил Собянина за отсутствие похмелья.

«Как же нам повезло с мэром, ребята!» — пишет юзер.

Тенденцию выражать признательность мэру Москвы подхватили и другие пользователи. Так, Николай Ж. отметил, что у него сегодня хорошее настроение, погода и выходной. И всё это — заслуга Сергея Собянина.

Пользователь Нерезидент поблагодарил мэра за то, что в пачке фисташек ему не попалась ни одна нераскрывшаяся. При этом он отметил, что при бывшем главе города Юрии Лужкове такого не было.

«Выражаю огромную признательность мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за то, что мне в 100 граммах фисташек не попалось ни одной нераскрывшейся, не то, что при Лужкове. Как же нам повезло с мэром, ребята!»

Юзер Bob Farber вписал в заслуги Собянина «потрясающую корочку на жареных острых крылышках». А пользователь с ником «Алкоголь и покаяние» признался, что Собянин помогает ему просыпаться по утрам.

«Очень тяжело было проснуться сегодня утром, но я вспомнил, что в мире есть такой замечательный во всех смыслах человек, как Сергей Семёнович Собянин, и день сразу заиграл новыми красками!»

К похвалам в адрес Собянина присоединились и жители других городов. Так, юзер «Пищевая ценность» отметил, что «Петербург плачет», потому у его жителей нет такого мэра, как Сергей Собянин.

«Собянин — друг человека», — заключил пользователь Плюшевый.

Ранее в социальных сетях раскритиковали новую песню группы «Ленинград» «Не хочу быть москвичом». Музыканты своеобразно критикуют Москву: им не нравится бесплатный Wi-Fi, много велодорожек и отсутствие собутыльников в парке Зарядье. В социальных сетях пришли к выводу, что песня похожа на предвыборную рекламу мэра Москвы Сергея Собянина.

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