Ярославские отцы передадут свой опыт всей России

Ярославль, , 12:34 — REGNUM На межрегиональном форуме «Отцовство в России — современные тенденции и приоритеты», который прошел в Саратове, принято решение распространить практику ярославского «Отцовского патруля» на всю Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Участники форума обсудили актуальные вопросы поддержки семей, проблемы современного отцовства и безопасности детей. Михаил Крупин выступил с докладом на тему «Региональная практика: правовые аспекты работы отцовского патруля». Он рассказал о структуре, организации деятельности и результатах отцовского патруля в регионе.

У нас движение «Совета отцов» очень хорошо оформлено с точки зрения права. «Совет отцов Ярославской области» — общественный институт при органе государственной власти, соответственно, у него есть полномочия, формы и методы, предусмотренные региональным законом об общественном контроле. Кроме того «Совет отцов» недавно подписал соглашение о сотрудничество со штабом добровольных народных дружин Ярославской области», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Ярославский «отцовский патруль» начал активную работу в этом году. Активные отцы следят за соблюдением общественного порядка в местах, где гуляют дети, проверяют безопасность аттракционов и так далее.

На форуме принято решение транслировать ярославский опыт на всю Россию. В работе форума принимала участие уполномоченный при по правам ребенка Анна Кузнецова, региональные уполномоченные, эксперты и специалисты в области охраны семьи, материнства, отцовства и детства.