Союз туриндустрии отчитался о падении продаж путевок в РФ

Москва, , 12:16 — REGNUM Продажи туристических путевок в России непрерывно падают, начиная с конца марта 2018 года. Об этом сообщает 27 августа электронная газета Российского союза туриндустрии (РСТ).

В издании отметили, что в прошлые годы пик продаж путевок наступает в июле, когда большинство граждан страны едут в отпуск. В отличие от предыдущих лет, в сезоне 2018 года максимум был достигнут 31 марта, и после этого продажи путевок непрерывно падали.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с Анкарой об упрощении визового режима с Турцией. Также глава МИД РФ отметил рост потока российских туристов в Турцию. По словам Лаврова, турпоток 2017 года в Турцию составил 4,7 млн граждан РФ.

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