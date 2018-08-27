Средний Урал поделится с Колымой опытом по повышению качества жизни людей

Екатеринбург, , 12:16 — REGNUM Опыт Свердловской области, приобретенный за время реализации программ повышения качества жизни уральцев, будет полезен при разработке и воплощении в жизнь аналогичных проектов в Магаданской области. Речь об этом шла на рабочей встрече глав двух субъектов РФ Евгения Куйвашева и Сергея Носова, прошедшей 27 августа в Магадане.

Губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев в эти дни находится с рабочим визитом в Магаданской области. Напомним, в июле на полях ИННОПРОМа-2018 Евгений Куйвашев и Сергей Носов подписали соглашение о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Сейчас свердловская делегация прибыла в северный регион для того, чтобы наметить конкретные планы по расширению сотрудничества.

По словам Евгения Куйвашева, в Свердловской области успешно реализуется целый ряд программ по повышению качества жизни уральцев, которые могут быть применены и в Магаданской области. Это проекты в сфере здравоохранения, ЖКХ, дорожного строительства, обеспечения комфорта и безопасности людей.

«Готовясь к чемпионату мира по футболу, матчи которого летом прошли в Екатеринбурге, мы внедрили программу «Безопасный город». Мы оснастили городские улицы и места массового пребывания людей камерами видеонаблюдения, современными энергоэффективными системами освещения. Свердловские предприятия готовы наладить комплексные поставки такого светотехнического оборудования, а также коммунальной и другой современной техники», — отметил губернатор Свердловской области.

Он сообщил также, что по итогам первого полугодия 2018 года Средний Урал вошел в тройку российских регионов-лидеров по реализации программы капитального ремонта жилья — этим опытом свердловчане тоже готовы делиться с магаданскими коллегами. Перспективы для сотрудничества есть и в области оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Так, в Нижнем Тагиле сегодня работает уникальный центр эндопротезирования суставов, в Екатеринбурге создается инновационный центр ядерной медицины для диагностики и лечения онкозаболеваний.

«Визит свердловской делегации в Магадан и сегодняшняя наша встреча с вами, Евгений Владимирович, очень важны для нашего региона. Сегодня мы обсуждаем взаимоотношения во всех сферах нашей жизни: социально-экономической, промышленной, культурной. Опыт Свердловской области для нас очень много значит», — сказал врио губернатора Магаданской области Сергей Носов.

Тема конкретных проектов в рамках межрегионального сотрудничества получила продолжение на расширенном совещании, в котором приняли участие руководители предприятий обеих областей, представители правительства Магаданской области.

«Бизнес-делегация Свердловской области, прибывшая в Магадан, состоит почти из полусотни человек. Это серьезные бизнесмены, которые понимают выгоду межрегионального сотрудничества. Уже абсолютно очевидно, что появятся совместные проекты в строительной сфере, где Свердловская область является сегодня одним из лидеров. Мы видим большую заинтересованность наших уральских переработчиков в совместных проектах», — заявил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

У Свердловской и Магаданской областей уже есть примеры успешного сотрудничества. Из Свердловской области в Магаданскую поставляются инструменты и медицинское оборудование. Северный регион приобретает самолеты L-410 производства Уральского завода гражданской авиации. На Урал из Магадана поставляется рыба и рыбная продукция.

Планы по расширению сотрудничества имеют и власти на муниципальном уровне: сегодня состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между временно исполняющим полномочия главы Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым и мэром Магадана Юрием Гришаном. В присутствии глав регионов стороны договорились о развитии взаимовыгодных отношений по ряду направлений.

Кроме того, в рамках визита уральской делегации Владислав Пинаев вручил Сергею Носову знак «Почетный гражданин города Нижний Тагил». Напомним, Сергей Носов возглавлял второй по величание город Свердловской области с 2012 года до мая 2018 года.