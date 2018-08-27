Органы СКР ведут проверку по факту ЧП на Володарском мосту Петербурга

Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM По факту самопроизвольного подъема пролета разводной части Володарского моста в Санкт-Петербурге начата доследственная проверка, сообщили 27 августа в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Михаил Романов («Единая Россия») попросил генпрокурора России Юрия Чайку и главу СКР Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование причин серьезного ЧП на Володарском мосту.

Напомним, 25 августа в 20:40: в поднявшийся на несколько десятков сантиметров пролет моста врезались легковая Lada, кроссовер Nissan и маршрутка ПАЗ. С места ДТП в больницу отправили троих человек, один из них получил тяжелые травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: ЧП на Володарском мосту Петербурга произошло из-за поднятия «клюва»

По данным «Мостотреста» на мосту обнаружились ненормативные динамические нагрузки, которые привели к кратковременному поднятию «клюва» разводного пролета примерно на 20 см. Источник ненормативных нагрузок на мост устанавливается. Возможно, проблема возникла в ходе проведенных накануне ЧП работ по замене асфальто-бетонного покрытия моста.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Думы просит проверить все мосты Петербурга после ЧП на Володарском