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Пресс-служба Госсовета КНР проводит встречу с иностранными журналистами

Общество

СМИ ряда стран интересуются развитием «Пояса и пути»

Пекин, 27 августа 2018, 12:14 — REGNUM  Пресс-канцелярия Госсовета КНР проводит в Урумчи — административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) с китайскими и иностранными журналистами мероприятие по освещению строительства ключевого участка «Одного пояса и одного пути», сообщает 26 августа Синьхуа.

В рамках этого мероприятия представители масс-медиа из 13-ти зарубежных стран, в том числе Японии, Швеции, Бельгии, Индии, Египта и Турции вместе с коллегами из китайских СМИ посетят ряд городов и районов Синьцзяна и на месте ознакомятся с экономическим строительством, жизнью, бытом и обычаями местного населения. В программу поездок, помимо Урумчи, включены Чанцзи, Алтай и другие города и районы.

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«Новый шелковый путь»
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