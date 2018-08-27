Пресс-служба Госсовета КНР проводит встречу с иностранными журналистами

Пекин, , 12:14 — REGNUM Пресс-канцелярия Госсовета КНР проводит в Урумчи — административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) с китайскими и иностранными журналистами мероприятие по освещению строительства ключевого участка «Одного пояса и одного пути», сообщает 26 августа Синьхуа.

В рамках этого мероприятия представители масс-медиа из 13-ти зарубежных стран, в том числе Японии, Швеции, Бельгии, Индии, Египта и Турции вместе с коллегами из китайских СМИ посетят ряд городов и районов Синьцзяна и на месте ознакомятся с экономическим строительством, жизнью, бытом и обычаями местного населения. В программу поездок, помимо Урумчи, включены Чанцзи, Алтай и другие города и районы.