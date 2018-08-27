Глава МО «Смольнинское» в Петербурге признала вину в мошенничестве

Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Глава администрации муниципального образования «Смольнинское» Наталья Смирнова отправлена под домашний арест до 26 сентября 2018 года по делу о крупном мошенничестве. Такое решение принял 27 августа Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

Смирнова была задержана правоохранительными органами на минувшей неделе. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). За это преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2015 году, используя служебное положение, глава МО «Смольнинское» обеспечила победу компании «Инвест+» в тендере на благоустройство внутридомовой территории муниципалитета.

За эту работу компания получила не менее 80 млн рублей. В том числе были оплачены фактически невыполненные работы и неиспользованные материалы на общую сумму около 9 млн рублей.

Как считает следствие, после перечисления денежных средств МО на счет «Инвест+» Смирнова с соучастником договорилась похитить эти средства.

«Сегодня утром Смирнова полностью признала свои преступные действия по всему объему предъявленного обвинения», — сообщили 27 августа в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.