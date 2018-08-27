В СМИ попало фото американца, устроившего стрельбу в игровом клубе

Джексонвилль, США, , 12:01 — REGNUM Личность молодого человека, открывшего стрельбу во время турнира по киберспорту в городе Джексонвилль (штат Флорида, США), установлена. Им оказался 24-летний Дэвид Кац, его фото опубликовала британская Mirror.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили на месте инцидента три трупа, один из которых принадлежал самому Кацу, покончившему жизнь самоубийством. На пресс-конференции шериф города Майк Уильямс сообщил, что еще 11 человек получили ранения в ходе стрельбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа один из участников турнира по виртуальному футболу, проходившему в развлекательном комплексе Jacksonville Landing открыл после поражения в состязании огонь по присутствующим.

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