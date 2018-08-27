В Калуге торгуют самым дорогим молоком среди областных центров ЦФО

Калуга, , 11:56 — REGNUM В магазинах Калуги за прошедшую неделю зафиксированы максимальные цены на пастеризованное молоко среди соседних областных центров Центрального федерального округа, сообщает 27 августа корреспондент ИА REGNUM, по материалам совместного заседания областного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Тем временем, как ранее заявлял губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, регион занял первое место в России по темпам наращивания объемов производства молока.

«Темпы хорошие, по увеличению объемов производства молока мы первое место в стране заняли, — заявил Артамонов. — Но нам нужно думать об увеличении в разы, наша цифра — это миллион тонн молока, что вполне достижимо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в ходе исследования 214 проб молочной продукции региональное управление Россельхознадзора обнаружило признаки фальсификации сырьевого состава. Пробы отбирались в течение семи месяцев 2018 года. Основная часть выявленного фальсификата приходится на молочную продукцию. Таким образом, не менее 18% проб молочной продукции, отобранных в торговой сети и бюджетных учреждениях социальной сферы, фальсификат.

По мнению специалистов, кроме риска для здоровья потребителей, такая ситуация опасна с экономической точки зрения — качественная продукция добросовестных производителей становится неконкурентоспособной, так как стоит дороже, а снижение закупочных цен на качественное сырое молоко подрывает экономику отрасли молочного скотоводства.

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