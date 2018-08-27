Новую пешеходную зону в центре Москвы начнут озеленять осенью

Москва, , 11:46 — REGNUM В центре Москвы появилась новая благоустроенная пешеходная зона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии 27 августа, она расположилась на участке 2-й Миусской улицы от 1-й Миусской улицы до Миусского переулка.

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В настоящее время на Лесной улице и в близлежащих переулках завершены основные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы. Как уточнил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, тротуары расширили и уложили гранитной плиткой серого и розового цветов — в стиле исторической застройки района. Обновилась и проезжая часть — были заменены 40,3 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Также строители отремонтировали 21 фасад, установили более 90 лавочек и 240 урн. Освещают территорию почти 400 фонарей. Общая площадь благоустроенного участка превысила девять гектаров.

Осенью здесь планируется высадить почти 130 деревьев, а весной в переходной зоне появятся более 140 кустарников.

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Как сообщало ИА REGNUM, новая пешеходная зона появилась у станции метро «Красные Ворота» осенью 2017 года. А весной 2018 года бетонные работы были завершены на большом мосту новой пешеходной зоны «Музейный парк», которая находится рядом с Политехническим музеем. Большой мост заменил тротуар рядом с музеем со стороны Лубянского сквера. Под мостом расположился амфитеатр, где будут проходить лекции и фестивали на открытом воздухе. Также вдоль исторического здания высадят деревья, которые закроют музей и тротуарную дорожку от проезжей части. Там также появятся кустарники, обустроят цветники. Площадь зеленых насаждений составит 4,3 тыс. кв. м.

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